На Тернопільщині відкрито кримінальне провадження з приводу незаконної порубки майже 100 дубів

На Тернопільщині викрили незаконну порубку дерев.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про те, у межах смуги відводу Львівської залізниці в селищі Скала-Подільська Борщівського району невідомі рубають дерева правоохоронців повідомили місцеві жителі.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи в лісосмузі порубкою дерев займалися четверо осіб. Побачивши правоохоронців, люди розбіглися.

Проте поліцейським вдалося встановити їхні особи, а також з’ясувати, що робітників найняв місцевий підприємець.

На місці вирубки був затриманий його вантажний автомобіль, а на пилорамі, яка теж належить бізнесмену, поліцейські знайшли вирубану деревину.

Загалом поліцейські виявили 95 пнів.

Повідомлення про злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу).

Розмір нанесених збитків наразі встановлюють спеціалісти обласної екологічної інспекції.