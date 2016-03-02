Медзаклади Тернополя отримали ліки від благодійного фонду

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, антибіотик "Ауроксон" для лікарень міста передали представники благодійного фонду "Апостол".

Отриману гуманітарну допомогу - шість ящиків (1260 флаконів) антибіотику – буде розподілено між лікувально-профілактичними закладами Тернополя.

Читайте такожПоранена на Майдані активістка з Тернопільщини отримала орден "За мужність"

Завдяки отриманим лікам допомогу можна буде надати більше як 500 тернополянам.

Минулого року за сприяння фонду благодійні аптечки отримали вимушені переселенці.