Медзаклади Тернополя отримали ліки від благодійного фонду
09:49, 02 березня 2016Тернопіль
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Медичні заклади Тернополя отримали ліки від благодійного фонду.
Допомогу можна буде надати більше як 500 тернополянам / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, антибіотик "Ауроксон" для лікарень міста передали представники благодійного фонду "Апостол".
Отриману гуманітарну допомогу - шість ящиків (1260 флаконів) антибіотику – буде розподілено між лікувально-профілактичними закладами Тернополя.
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Завдяки отриманим лікам допомогу можна буде надати більше як 500 тернополянам.
Минулого року за сприяння фонду благодійні аптечки отримали вимушені переселенці.
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