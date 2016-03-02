На Тернопільщині на присадибній ділянці виявили 7 боєприпасів часів війни.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про виявлення предметів, схожих на артилерійські снаряди, надійшло до рятувальників о 15 год 1 березня з села Старе Місто Підгаєцького району.

Фахівці, які прибули на місце виклику, встановили, що на присадибній ділянці під час проведення господарських робіт виявлено 6 артилерійських снарядів часів Другої світової війни калібром 65, 76, 86 і 90 мм та мінометну міну калібром 65 мм.

Сьогодні обстеження території, прилеглої до місця знахідки, продовжено.

Після завершення обстеження вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені шляхом контрольованого підриву.