На Тернопільщині на присадибній ділянці виявили 7 боєприпасів часів війни

12:30, 02 березня 2016
Тернопіль
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Сьогодні обстеження території, прилеглої до місця знахідки, продовжено.

Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН

На Тернопільщині на присадибній ділянці виявили 7 боєприпасів часів війни.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про виявлення предметів, схожих на артилерійські снаряди, надійшло до рятувальників о 15 год 1 березня з села Старе Місто Підгаєцького району.

Фахівці, які прибули на місце виклику, встановили, що на присадибній ділянці під час проведення господарських робіт виявлено 6 артилерійських снарядів часів Другої світової війни калібром  65, 76, 86 і 90 мм та мінометну міну калібром 65 мм.

Сьогодні обстеження території, прилеглої до місця знахідки, продовжено.

Після завершення обстеження вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені шляхом контрольованого підриву.

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