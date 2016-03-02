У січні жителі Тернопільщини оплатили за житлово-комунальні послуги 80,5 млн грн – 19,7% від нарахованого

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, це складає 19,7% від нарахованих сум.

Дана сума на 4,6 млн грн (або на 5,3%) менша від тої, яка була заплачена у січні 2015 року.

Найвищий рівень оплати спостерігався в Чорткові (59,5%) та Тернополі (53,1%), найнижчий – у Збаразькому (3,5%) та в Шумському (4,9%) районах.

Водночас збільшення заборгованості спостерігалося лише по Тернополю і Кременцю. В інших районах навпаки переплати за надані послуги за рахунок перевищення перерахованих бюджетних коштів організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги (призначені субсидії) над вартістю фактично спожитих послуг.

Загалом по області переплачено 496,9 млн грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в січні 2016р. з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт∙год) становили 1,79 тис. грн (у січні 2015р. – 691,3 грн).