На Тернопільщині викрили 61-річну жінку, яка незаконно використовувала газ

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, необліковану трубу, через яку здійснювалась крадіжка газу, виявили робітники газової служби аварійно-відновлювальних робіт під час перевірки газового лічильника у будинку 61-річної жительки села Словятин Бережанського району.

Після проведення спеціалістами ПАТ «Тернопільгаз» спільно з правоохоронцями райвідділу огляду газової мережі, фахівці задокументували незаконне споживання природного газу шляхом монтажу та використання обвідного підземного газопроводу з грубим порушенням правил безпеки газопостачання.

Збитки в ПАТ «Тернопільгаз» оцінили на суму понад 7 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).