Мешканця Тернопільщини за терористичну діяльність заочно засудили до 15 років в'язниці

Мешканця Тернопільщини за терористичну діяльність заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, попередньо було встановлено, що Віктор Долгій у липні 2014 року вступив до незаконного терористичного угрупування «Кальміус», де брав активну участь у вчиненні злочинів разом з бойовиками.

У жовтні 2014 року та лютому 2015 року зловмисник дав інтерв’ю російським журналістам, де закликав громадян змінити межі території України і підтримати створення«ДНР».

Відеозаписи цих інтерв’ю транслювалися російськими телеканалами, підконтрольними бойовикам, а також поширювалися в Інтернеті.

Вироком суду його визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (терористична діяльність) Кримінального кодексу України та заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.

СБУ в Тернопільській області закликало громадян, котрим стане відомо місце перебування Долгія на території області, повідомити про це на телефон довіри УСБУ в Тернопільській області 52-90-00, або на гарячу телефонну лінію УСБУ (067) 352-31-00.