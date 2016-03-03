У Тернополі активісти пікетують облраду з вимогою заборонити будівництво каскад ГЕС на Дністрі (фото)

У Тернополі активісти пікетують облраду з вимогою заборонити будівництво каскад ГЕС на Дністрі.

Як передає кореспондент УНІАН, перед входом в приміщення облдержадміністрації та облради вони поставили шини, каністру з пальним, поруч – автомобіль із катамараном для сплавів на даху.

В руках учасники акції протесту тримають плакати з написами «Врятуй Дністер», «Краще почуйте нас», «Депутати, не вбивайте Дністер».

Ініціативна група протестувальників з плакатами зраз перебуває на сесії обласної ради. Активісти вимагають, аби депутати заборонили заплановане будівництво ГЕС у Дністровському каньйоні.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня близько 100 активістів уже пікетували обласну раду з вимогою заборонити будівництво каскаду гідроелектростанцій на річці Дністер.

Пікетувальники наголошували, що 5 із запланованих нових ГЕС на Дністрі хочуть будувати в межах національного природного парку "Дністровський каньйон", що суперечить чинному законодавству.

Також вони підкреслюють, що будівництво ГЕС на річці призведе до погіршення стану навколишнього природного середовища, зменшить туристичну привабливість Дністра, зникне велика кількість видів риби, а зміна рівня води в Дністрі призведе до збільшення ерозії і вимивання ґрунтів, що загрожує збільшенням кількості зсувів і руйнуванням доріг в краї.

4 січня депутати облради створили комісію, яка мала з’ясувати доцільність будівництва ГЕС на Дністрі.

Нагадаємо, у вересні 2015 року компанія «Укргідроенерго» представила проект будівництва на територіях Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей низки гідроелектростанцій на Дністрі, у тому числі 5 руслових низьконапірних і 1 дериваційної. Представники «Укргідроенерго» запевнили, що пріоритетом при спорудженні станцій стане мінімізація шкоди навколишньому середовищу.

В кінці грудня рішення про заборону погодження питання розміщення ГЕС уздовж Дністра ухвалила Івано-Франківська облрада.