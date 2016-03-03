Тернопільська облрада вимагає від Кабміну заборонити транзит російського вантажного транспорту територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Кабінету Міністрів України, прийнятому сьогодні під час пленарного засідання.

За дане звернення проголосував 51 з 56 зареєстрованих депутатів, 1 утримався, 4 не голосували.

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У ньому депутати висловили переконання, що неприпустимо дозволяти російському бізнесу користуватися українською транспортною інфраструктурою в час, коли Росія продовжує військову агресію проти України.

«Бездіяльність в питанні запровадження дієвих санкцій проти путінської Росії підриває довіру західних союзників до намірів України реально протистояти агресору, а також вбиває їхнє бажання продовжувати свої санкції проти Російської Федерації. Перемогти ворога можливо лише дієвими засобами, нанесенням йому максимального рівня втрат, зокрема в економічній площині. Припинення транзиту транспорту – один із таких засобів, який послідовно та системно підриватиме російську економіку», – зазначають депутати у зверненні.

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У ньому депутати також назвали неприйнятною пропозицію міністра інфраструктури Андрія Пивоварського міністру МВС Арсену Авакову забезпечити супровід Нацгвардії та інших структур МВС для безперешкодного проходження російських фур Україною.

«У зв'язку із ситуацією, що склалася, Тернопільська обласна рада висловлює свою підтримку акції з блокування руху російських фур територією України. Ми вимагаємо від найвищої влади припинити лобіювати інтереси олігархів та російських окупантів в Україніі повністю зупинити транзит російського вантажного транспорту територією України», – сказано наприкінці звернення.