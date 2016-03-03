В Тернополі затвердили програму "Молодь Тернопільщини" на 2016-2020 з кошторисом у майже 5 мільйонів

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосували 46 з 50-ти зареєстрованих депутатів, 4 не голосували.

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Метою програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

Кошторис програми складає 4,99 млн грн. З них 3,99 млн грн заплановано виділити з обласного бюджету, 1 млн грн. – з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.

Кошти заплановано скерувати на проведення конкурсів, засідань за круглим столом,

зборів-походів, тренінгів, олімпіад, форумів, фестивалів, пленерів, виготовлення

і розміщення соціальних роликів та соціальної реклами з метою забезпечення соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, молоді з зони проведення антитерористичної операції, популяризацію та утвердження здорового і

безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

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Також заплановано влаштувати ряд заходів для сприяння розвитку молодіжного підприємництва, зокрема Всеукраїнський конкурс бізнес-планів.