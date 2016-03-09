На Тернопільщині військовий погрожував підірвати бар зривпакетом.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент виник учора у селі Мшанець Теребовлянського району.

Як встановили правоохоронці, четверо місцевих чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ще вирішили випити пива в місцевому барі.

Проте через неохайний вигляд та брудну одежу власник закладу не впустив їх до середини.

Це образило військовослужбовця, який приїхав додому у відпустку.

Молодий чоловік побіг додому, взяв зривпакет, який, з його слів, привіз із зони АТО та повернувся до бару з погрозами підірвати заклад, якщо його не пустять.

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Власник бару викликав правоохоронців, повідомивши, що чоловік у військовій форму погрожує підірвати його заклад.

Всіх учасників конфлікту поліцейські доправили до відділення поліції. Щодо трьох складено адміністративні протоколи за перебування у громадському місці в нетверезому стані.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності військовослужбовця, який на даний час переданий працівникам військового комісаріату.

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Призначено також експертизу електричного зривпакета, який, за попередніми даними, є піротехнічним засобом військового призначення.