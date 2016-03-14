На Тернопільщині в одній із шкіл через зменшення учнів відкриють дитсадок

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення прийняли сьогодні посадовці ОДА під час робочої поїздки у село Сапанів Кременецького району.

«Наразі є перспектива розмістити у садочку 50 діток, переобладнавши частину класних кімнат, які наразі не використовуються через зменшення учнів шкільного віку», – зазначила директор школи Галина Омельчук.

Загалом під приміщення дитсадку заплановано віддати весь другий поверх.

Заступник голови ОДА Юрій Юрик доручив сформувати бюджет видатків, необхідних для облаштування дитсадка у школі.

«У тому, щоб у цьому селі був садочок, зацікавлені усі. Розраховуємо, що вже до осені тут повноцінно зможе діяти хороший дитячий садок», – сказав Юрик.