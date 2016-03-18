На Тернопільщині скеровано до суду справу проти керівника медзакладу, яка отримала $2 тисячі хабара

Прокуратурою Тернопільської області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівника одного з відділів обласного комунального лікувального закладу за фактом отримання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу одержала 2 тис. дол. США неправомірної вигоди за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування медичного працівника у вищевказаному лікувальному закладі.

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Щодо неї було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні прокуратурою області скеровано до суду для розгляду по суті.

Наразі обвинувачена відсторонена від займаної посади.