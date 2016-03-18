У Тернополі відкрили провадження щодо фальшивого повідомлення про замінування будинку

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформація про закладену вибухівку на вулиці Миру, 3А надійшла у Тернопільський відділ поліції учора близько 21 год.

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група та експерти вибухо-технічної служби Головного управління Національної поліції. Приміщення та прилеглу територію оглянули кінологи. Жодного вибухового пристрою вони не виявили.

Сьогодні правоохоронці встановили особу чоловіка, який здійснив дзвінок.

Ним виявився житель села Перемилів Гусятинського району, 1968 року народження. Він одружений, але живе від родини окремо, бо, як розповіла дружина, чоловік зловживав спиртним, вчиняв дебоші і погрожував їй розправою.

У зв'язку з цим вона з сином переїхала до Тернополя, у згаданий будинок на вул. Миру.

Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 259 ч. 1 ККУ - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Санкція статті передбачає покаранння у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.