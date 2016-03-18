У Тернополі поліцейському закидають співпрацю з режимом Януковича

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, приводом для розслідування стали публікації в місцевих інтернет-ЗМІ.

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У них ідеться, що на фото із прийняття присяги новими патрульними поліцейськими жителі Збаража впізнали колишнього місцевого міліціонера. Свого часу він, начебто, підтримував судовий позов до активіста, який в період Майдану вивісив на будівлі райради червоно-чорний прапор.

Також цей чоловік був учасником смертельної ДТП, яка трапилася у Збаражі у 2011 році.

Аби перевірити оприлюднену в ЗМІ, інформацію, т.в.о. начальника ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол призначив службове розслідування.

"Під час його проведення перевірять усі факти, викладені в статті, дії новопризначеного інспектора за час перебування в органах внутрішніх справ (2007-2012 рр.) та після звільнення з лав міліції до моменту подачі документів у патрульну поліцію. Результати перевірки будуть оприлюднені", – запевнили у поліції.