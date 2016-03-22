У Тернополі врятували чоловіка, який ледь не загинув від переохолодження

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про те, що у воді гребного каналу Тернопільського ставу перебуває людина і їй терміново потрібна допомога, до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло учора.

На виклик вирушило чергове відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Потерпілим виявився житель Тернополя 1991 року народження, який опинився у воді внаслідок порушення правил поведінки на воді під час катання на водяному скутері.

На момент прибуття рятувальників він перебував у воді на відстані близько 150 м від берега.

Внаслідок переохолодження знесилений молодий чоловік не міг ані самостійно вибратись з води на скутер, ані дістатися до берега. Будь-якої миті він міг загинути.

За допомогою рятувального човна працівники ДСНС дістались до потерпілого, дістали його з води та доправили до берега, де вже очікувала карета швидкої. З ознаками переохолодження чоловіка госпіталізовано до лікувального закладу.