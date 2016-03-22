На Тернопільщині планують запровадити знижки на ліки для воїнів АТО
16:38, 22 березня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині планують запровадити знижки на ліки для воїнів АТО у комунальних аптеках.
Вони функціонуватимуть у всіх районних лікарнях / kaboompics.com
Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Тернопільської облради Віктор Овчарук, це стане можливим завдяки відновленню мережі комунальних аптек.
За його словами, вони функціонуватимуть у всіх районних лікарнях, а також медичних закладах менших містечок.
«Відновлення мережі дасть нам можливість закуповувати ліки за гуртовими цінами. Також ми вирішимо проблему із постачанням хворих інсуліном. Наразі в області виникла проблема через зрив тендеру. А так комунальні аптеки могли б купувати препарат безпосередньо у виробників», – зазначив Овчарук.
Він додав, що першу аптеку, де воїни АТО зможуть купити ліки зі знижкою, відкриють у Тернополі, станеться це найближчим часом.
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