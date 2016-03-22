На Тернопільщині планують запровадити знижки на ліки для воїнів АТО

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Тернопільської облради Віктор Овчарук, це стане можливим завдяки відновленню мережі комунальних аптек.

За його словами, вони функціонуватимуть у всіх районних лікарнях, а також медичних закладах менших містечок.

«Відновлення мережі дасть нам можливість закуповувати ліки за гуртовими цінами. Також ми вирішимо проблему із постачанням хворих інсуліном. Наразі в області виникла проблема через зрив тендеру. А так комунальні аптеки могли б купувати препарат безпосередньо у виробників», – зазначив Овчарук.

Він додав, що першу аптеку, де воїни АТО зможуть купити ліки зі знижкою, відкриють у Тернополі, станеться це найближчим часом.