На Тернопільщині люди на колінах зустріли воїна, який загинув в АТО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Зборівської райдержадміністрації, зустріти тіло старшого сержанта Ігоря Яцунди прийшли мешканці Зборова, керівництво району та міста.

Читайте такожНа Тернопільщині планують запровадити знижки на ліки для воїнів АТО

Під час зустрічі кортежу з тілом загиблого воїна люди утворили живий ланцюг, стоячи на колінах, з лампадками в руках.

Панахиду за загиблим відслужать сьогодні о 19.30 в селі Присівці, де народився Яцунда. Похоронять його завтра на сільському цвинтарі.

Читайте такожУ Тернополі поліцейському закидають співпрацю з режимом Януковича

Як повідомили в прес-службі Зборівської райдержадміністрації, Яцунда був старшим такелажником такелажного взводу військової частини В 1428, загинув 19 березня за місцем дислокації.