У Тернополі затримали 32-річного чоловіка, який крав з магазинів ірландський лікер

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік тричі викрадав елітний алкогольний напій з торгових закладів.

Особу крадія вдалося встановити завдяки камерам відеоспостереження. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові та наркозлочини 32-річний житель обласного центру.

Правоохоронці встановили, що зловмисник за один день двічі викрав алкогольну продукцію. Зокрема, ірландський лікер,який коштує майже 500 грн, він викрав у мережі «Рукавичка», а невдовзі – в супермаркеті «Новус». Через декілька днів він знову у «Рукавичці» дочекався слушного моменту і заховав у верхній одяг пляшку ірландського лікеру.

Чоловіка затримали.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.