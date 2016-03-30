У Тернополі згорів столярний цех, травмовано трьох осіб

Як повідомляє центр пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу надійшло о 7 годині ранку.

На виклик негайно прибули вогнеборці з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Всього до ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу.

Також залучались бригади РЕМ, "Тернопільміськгазу", швидкої медичної допомоги та представники Національної поліції.

О 8:15 пожежу на площі 350 квадратних метрів було локалізовано, а о 9:15 – ліквідовано.

Під час гасіння врятовано 2 будівлі та склад готової продукції на відкритій території.

На місці події загиблих не виявлено, внаслідок пожежі зазнали травмування три особи: громадяни 1983 і 1971 років народження зазнали отруєння продуктами горіння та громадянин 1971 року народження отримав опіки обличчя та лівої руки 2-го ступеня.

Матеріальні збитки та причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Слідчі перевіряють версію підпалу.