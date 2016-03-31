На Тернопільщині шахраї виманюють гроші у підприємців

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, особливо шахраї активізувалися у березні, коли було зафіксовано непоодинокі факти шахрайства.

Найпоширенішим з них є телефонний дзвінок з одноразової телефонної картки. Шахраї представляються довіреними особами посадовців Головного управління ДФС у Тернопільській області та вимагають кошти для залагодження так званих перевірок чи на якісь нагальні потреби.

Такі дзвінки надходили як до підприємців з районів, так і з Тернополя.

Також зафіксовані спроби шахраїв від імені службових осіб обласного управління ДФС в закладах харчування організувати безкоштовний прийом «гостям з Києва», терміново поповнити рахунки мобільного зв’язку на кілька тисяч гривень.

З номеру телефону 066-052-70-23 шахраї від імені посадової особи Тернопільської ОДПІ здійснювали дзвінки з метою отримання від підприємців обласного центру грошових коштів чи інших матеріальних благ. Як вдалося встановити, дзвінок із зазначеного номера телефону здійснювався з території Луганської області.

Діють аферисти через посередників. Переважно цю роль виконують таксисти, які не знаючи про шахрайську схему, доставляють шахраям кошти.

У Головному управлінні ДФС в області закликали підприємців та жителів області при подібних дзвінках одразу звертатися в правоохоронні органи, щоб затримати шахраїв.