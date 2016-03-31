На Тернопільщині виявили обезголовлене тіло чоловіка

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, труп пенсіонера правоохоронці знайшли в ніч з 30 на 31 березня в одній з квартир Заліщиків.

За підозрою у вчиненні вбивства затримано 41-річного місцевого мешканця.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, загиблий напередодні телефонував до поліції.

У зв’язку з тим, що Заліщики знаходяться на межі з Чернівецькою областю, дзвінок прийняла лінія 102 сусіднього регіону, а вже звідти правоохоронці повідомили заліщицьких колег про те, що пенсіонер просив допомоги. Він повідомив, що в приміщені квартири за місцем його проживання знаходяться невідомі особи, які спричинили йому тілесні ушкодження.

Поліцейські одразу виїхали за вказаною адресою. На підлозі в одній із кімнат вони виявили обезголовлений труп пенсіонера. Голова лежала у сміттєвому поліетиленовому пакеті в коридорі.

Наразі проводяться слідчі дії.

За фактом вбивства чоловіка відкрито кримінальне провадження.