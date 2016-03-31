На Тернопільщині викрили незаконне виробництво алкоголю

13:28, 31 березня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині викрили незаконне виробництво фальсифікованого алкоголю.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, під час обшуку, проведеного на території приватного домоволодіння, було виявлено та вилучено 690 л спирту, знаряддя для виготовлення алкогольних напоїв, тару, картонні коробки та картонні піддони для упакування незаконно виготовлених горілчаних виробів під маркою «Пшенична».

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 101,7 тис. грн.

Загалом з вилученої кількості спирту можна було виготовити 3,5 тис. пляшок горілки.

За фактом незаконного виробництва підакцизних товарів відкрито кримінальне провадження.  

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