На Тернопільщині загинув 44-річний чоловік, впавши на працюючу циркулярну пилу

На Тернопільщині загинув 44-річний чоловік, впавши на працюючу циркулярку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про нещастя до поліцейських надійшло від родички загиблого учора ввечері. На місці події правоохоронці встановили, що 44-річний чоловік отримав летальні травми з власної необережності.

Здійснюючи порізку деревини на території свого господарства, чоловік, мабуть, спіткнувся та, втративши рівновагу, впав на рухоме полотно циркулярної пили.

Пила пройшлася йому по шиї.

Загиблий проживав сам, відтак надати першої допомоги та викликати медиків не було кому. Трохи згодом тіло знайшла родичка, яка й викликала поліцію.

Інформацію про дану подію поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідуваннь.