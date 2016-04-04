В Тернополі поховали знаного у місті хірурга, який помер в зоні АТО

Вчора сотні тернополян провели в останню дорогу знаного у місті хірурга, військового медика Михайла Стасіва.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, 13 місяців Стасів перебував добровольцем в зоні АТО, де надавав медичну допомогу учасникам бойових дій.

Помер 1 квітня на 48-му році життя.

До поїздки в зону АТО Стасів 20 років працював хірургом в Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги, а останні роки був заступником головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності «Центру первинної медико-саніторної допомоги».

На похорони Стасіва прийшли сотні тернополян, побратими, громадські активісти.

Траурна процесія пройшла з військовим оркестром від Дому печалі до Микулинецького кладовища, де померлого поховали на Алеї Героїв.