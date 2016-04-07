У центрі Тернополя під час ремонтних робіт виявили людські рештки

У Тернополі під час ремонтних робіт виявили людські рештки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, череп та кістки людини знайшли учора на вул. Старий Ринок при облаштуванні нових бордюрів.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Богдана Гульмана, за попередньою інформацією кістки належать людині, яка загинула в часи Другої світової війни.

Стать, вік, причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ - умисне вбивство.