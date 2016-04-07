У Тернополі на будівлях встановили інформаційні дошки про зниклі пам'ятки архітектури (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, інформаційні дошки зокрема розраховані на туристів, які зможуть більше дізнатися про Тернопіль.

Дошки уже розмістили на "Універмазі", на місці якого колись стояв Парафіяльний костел Пресвятої Діви Марії Неустанної помочі, на фасаді бул. Шевченка, 23, поруч якого була тернопільська ратуша, та на вул. Опільського, 1, де знаходився Єзуїтський костел.

На анотаційній дошці, розміром 1х0,5 м, розміщене зображення зруйнованих під час війни пам’яток архітектури, інформація про дати будівництва, руйнування об’єкту та QR-код, через який можна дізнатися більше інформації про історичні будівлі.

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"Наразі через код доступна інформація тільки українською мовою, проте за декілька місяців ми оновимо її ще англійською та польською мовами для зручності тих гостей, хто приїжджає із-за кордону", – пообіцяв начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека.

До 15 квітня у Тернополі з’явиться ще дві такі дошки. Одна буде присвячена засновнику міста Яну Тарновському, інша - Тернопільському замку.