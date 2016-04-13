На Тернопільщині за добу виявили 53 арстаняряди часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема у селі Городниця Підволочиського району учора о 19 год піротехніки вилучили та знищила 27 вибухонебезпечних предметів (7 артилерійських снарядів калібром 122 мм, 9 снарядів калібром 76 мм та 11 – калібром 46 мм).

Окрім цього 20 артснарядів знайшли учора о 16 год під час земляних робіт поблизу села Богданівна Підволочиського району.

Усі снаряди – часів Другої світової війни калібром 76 мм.

Наразі на місці знахідки продовжується обстеження території, ділянка з боєприпасами огороджена та перебуває під охороною.