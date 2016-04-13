АМК оштрафував ВАТ "Тернопільобленерго" на 136 тисяч гривень за зловживання монопольним становищем

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного відділення АМК, до територіального відділення звернулись два суб’єкти господарювання, які займаються наданням Інтернет-зв’язку, із заявами щодо неправомірних вимог товариства по реконструкції електромереж як передумови отримання дозволу на розміщення телекомунікаційних кабелів.

В ході розгляду звернень встановлено, що ВАТ «Тернопільобленерго» займає монопольне становище на даному ринку, хоча оператори телекомунікацій використовують різні способи прокладення кабельних мереж: сумісне підвішування із електромережами, підвіс між будівлями, розміщення в кабельній каналізації ПАТ «Укртелеком», влаштування додаткових опор або прокладення підземних кабелів власними силами.

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Водночас, зазначають в АМК, в сільській місцевості прокладення телекомунікаційних мереж по лініях опор, на яких розміщені електропроводи, є найбільш доступним та дешевим способом.

Користуючись своїм монопольним становищем, ВАТ «Тернопільобленерго» при наданні дозволів на сумісне розміщення мереж безпідставно зобов’язувало суб’єктів господарювання здійснювати реконструкцію електромереж (заміну опор, заміну неізольованих електропроводів на ізольовані тощо). Без виконання цих вимог дозвіл на сумісний підвіс не надавався.

У АМК дані дії ВАТ «Тернопільобленерго» розцінили як такі, які створюють додаткові бар’єри для входження на ринок послуг доступу до Інтернету та ущемляють інтереси споживачів.

Рішенням відділення на порушника накладено штрафні санкції у розмірі 136 тис. грн та зобов’язано припинити порушення.