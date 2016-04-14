На Тернопільщині із хабаром у 2 тисячі гривень затримали майора поліції

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління СБУ, старший інспектор Чортківського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області вимагав у місцевого мешканця дану суму за непритягнення водія до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

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Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання ним грошей у службовому кабінеті.

Прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.