У Шумську завершили реконструкцію очисних споруд, яка обійшлася у 1,34 мільйона

У Шумську завершили реконструкцію очисних споруд, яка обійшлася у 1,34 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, роботи тривали з листопада 2015.

До реконструкції очисні споруди в результаті тривалої експлуатації перебували у передаварійному стані. До поверхневих водних об’єктів річки Кума щорічно потрапляло до 32 тис. м3 недостатньо очищених стічних вод. Каналізовані стічні води не відповідали санітарним нормам щодо вмісту шкідливих речовин та сполук.

«Фактично протягом 15 років на Тернопільщині ніхто не вирішував екологічних проблем. Тому зараз ми маємо дві великі проблеми - очисні споруди і стихійні сміттєзвалища. Ми поставили собі завдання провести реконструкцію цього об`єкта і завдяки спільній роботі з органами місцевого самоврядування, позиції РДА та райради реалізували задумане. Для нас це стратегічний об`єкт насамперед з питань екологічної безпеки. Адже стан довкілля та якість питної води – це ті фактори, від яких залежить тривалість життя жителів області», – сказав під час відкриття об’єкту голова ТОДА Степан Барна.

Загальна вартість проекту реконструкції склала 1,346 млн грн, з них 1,21 млн грн було виділено з Державного фонду регіонального розвитку, 136,2 тис. грн – з місцевого бюджету.