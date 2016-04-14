АМК оштрафував двох тернопільських підприємців на 136 тисяч гривень за змову під час торгів

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного відділення АМК, за зверненням управління Служби безпеки України в Тернопільській області відділенням розглянута справа про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У ході проведеного дослідження встановлено, що учасники торгів, які проводились управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради із закупівлі дитячих меблів, є пов’язаними особами, спільно здійснювали господарську діяльність та готували документи на торги. При цьому їх цінові пропозиції значно перевищували ціни на аналогічні товари.

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За даними відділення АМК, учасники торгів ПП "Голден Вуд" та ФОП Гонзюр О.В., узгодивши свої дії під час підготовки та участі у торгах, замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки. Внаслідок таких дій замовник не отримав очікуваного економічного ефекту від проведених закупівель.

Відтак обох підприємців оштрафовано.