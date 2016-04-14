До 100-річчя бою легіону Українських січових стрільців на горі Лисоня виготовлять монету

Як повідомляє прес-служба Тернопільскої облдержадміністрації, про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Степани Барни щодо відзначення в області даної дати.

У ньому сказано, що з нагоди 100-річчя бою військ УСС проти російської армії цього року на Лисоні буде проведено Всеукраїнський фестиваль стрілецької та повстанської пісні «Дзвони Лисоні», IV Міжнародну конференцію, присвячену висвітленню подвигу легіону Українських Січових Стрільців в часи Першої світової війни, таборування патріотичної молоді.

Також передбачене виготовлення ювілейної монети та спецпогашення ювілейного конверта.

Окрім цього, з травня по вересень у закладах культури, освіти, військових частинах області планують провести різнопланові культурно-просвітні та інформаційні заходи, у тому числі фотодокументальні, ілюстративні виставки, учнівські та студентські науково-практичні конференції, круглі столи за участю науковців, громадських діячів, фотовиставку пам’яток, присвячених 100-річчю бою на горі Лисоня.

Довідка УНІАН. Бої за гору Лисоня проходилили у серпні-вересні 1916 року між російською армією з одного боку та полком Українських січових стрільців і австро-угорськими бойовими загонами з іншого.

У ході битви полк УСС втратив більшість свого складу, проте виконав завдання — зупинив наступ російських військ на Бережани, завдавши їм важких втрат.

Як наслідок масова наступальна операція російських військ на Східному фронті Першої Світової війни, відома як Брусиловський прорив, захлинулася.

Російські війська наступали у сторони Львова, Бродів та Ковеля, однак біля Лисоні були зупинені, а згодом відкинуті.