У Тернополі невідомі вкрали 20 водостічних решіток у центрі міста та понищили лавки

Як повідомили УНІАН в міському управлінні ЖКГ, окрім цього, зловмисники поламали лавки на центральній алеї, а також намагалися викрасти елементи фонтану “Квітка терену”, пошкодивши його при цьому.

Із заявою про акт вандалізму та крадіжку комунальники уже звернулися в правоохоронні органи.

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Окрім цього, керівництво управління ЖКГ закликало підприємців, які займаються прийомом металобрухту, не приймати каналізаційних люків та решіток чи інших елементів об’єктів благоустрою, які систематично зникають у місті, та повідомляти про осіб, які приносять дані металічні конструкції, у правоохоронні органи.