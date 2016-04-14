У Тернополі невідомі вкрали 20 водостічних решіток у центрі міста та понищили лавки
18:41, 14 квітня 2016Тернопіль
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У Тернополі вночі невідомі вкрали 20 водостічних решіток.
В Тернополі намагалися викрасти елементи фонтану / te.20minut.ua
Як повідомили УНІАН в міському управлінні ЖКГ, окрім цього, зловмисники поламали лавки на центральній алеї, а також намагалися викрасти елементи фонтану “Квітка терену”, пошкодивши його при цьому.
Із заявою про акт вандалізму та крадіжку комунальники уже звернулися в правоохоронні органи.
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Окрім цього, керівництво управління ЖКГ закликало підприємців, які займаються прийомом металобрухту, не приймати каналізаційних люків та решіток чи інших елементів об’єктів благоустрою, які систематично зникають у місті, та повідомляти про осіб, які приносять дані металічні конструкції, у правоохоронні органи.
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