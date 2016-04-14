На Тернопільщині двоє неповнолітніх викрали авто, щоб покататися

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора близько 18 години до Підгаєцького поліцейського відділення звернувся чоловік із заявою про крадіжу автомобіля «ВАЗ 2106», який він залишив незамкненим на вулиці поблизу будинку.

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Поліцейські перевірили записи відеокамер на автозаправках при виїзді з Підгайців, повідомили про крадіжку в інші райони області.

Невдовзі автомобіль виявили на дорозі поблизу села Мужилів.

16-річні викрадачі, побачивши авто поліцейських, покинули машину та почали втікати. Їх впіймали та доставили у відділення.

Як з’ясувалося, один з затриманих вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

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Неповнолітні пояснили, що автівку викрали, щоб покататися. Дорогою вирішили поїхати до друзів в Бережани.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження згідно ч. 2 ст. 289 ККУ.