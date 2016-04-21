У Тернопільській міськраді з фракції "Народного контролю" виключили депутата-хабарника

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву озвучив на початку сьогоднішнього пленарного засідання міської ради голова фракції Володимир Бліхар.

Він вказав, що Ляхович написав заяву на вихід з партії, відтак було прийнято рішення виключити його зі складу фракції.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у Тернополі із хабаром в 1 тис. доларів затримали доцента вишу, депутата міськради Романа Ляховича, який за 1 тис. доларів пообіцяв тернополянці влаштуватися на роботу в один із медзакладів обласного центру.

При отриманні неправомірної вигоди його затримали працівники Управління захисту економіки управління Національної поліції в Тернопільській області.

На початку квітня суд визнав підсудного винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 - 2 Кримінального кодексу ("зловживання впливом") та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тис. грн