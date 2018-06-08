Тернопільщина розраховує з допомогою інвестиційного Форуму розігріти інтерес до області

Про його особливості спілкуємося з директором департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Галиною Воляник.

Де саме відбуватиметься Форум, представники яких країн візьмуть у ньому участь?

Триватиме економічний Форум два дні. Першого дня проходитиме пленарне засідання на базі ТРЦ «Подоляни» у Тернополі та панельні дискусії в залах Збаразького замку, на другий день заплановано огляд виробничих потужностей місцевих підприємств та ознайомлення з туристично-рекреаційним потенціалом області.

Загалом на Форум прибуде орієнтовно 350 учасників, з них 80 – іноземці. Наразі свою участь уже підтвердили 23 делегації з 13 країн cвіту: Польщі, Литви, Аджарської республіки, Естонії, Угорщини, Сербії, Вірменії, США, В’єтнаму, Норвегії, Ірану, Словенії, Німеччини.

Будуть посли, посадовці, бізнесмени, представники донорських організацій та інвестиційних компаній, представники інших областей України.

Між панельними дискусіями ми запланували провести майстер-класи з гончарства, ковальства та лозоплетіння. Думаємо, іноземцям це буде цікаво.

Що очікуєте від проведення цьогорічного Форуму?

Ми однозначно не розраховуємо, що вже наступного дня після Форуму в нас почнеться економічний бум. Але це чудова нагода розігріти інтерес до області.

Ми маємо чудовий туристичний потенціал, однак хочемо заявити про себе як привабливий край для інвестора і в інших галузях економіки.

Зокрема в АПК, сфері енергозбереження. Дивимося в ІТ-напрямку, це перспективно. У нас дуже багато талановитих молодих програмістів. Хотілося б їх витягнути «з підвалів», пропрацьовуємо механізм, як це зробити.

На Форумі історією успішної роботи в області поділиться компанія «СЕ Борднетце», яка цього року відкриває на Тернопільщині ще один завод із виготовлення комплектуючих для автомобілів. Чому б іншим інвесторам не заходити в область, де живуть працелюбні люди, а ми, як влада, докладаємо усіх зусиль, щоб тут було комфортно розвивати бізнес. Ось днями за участю керівництва області та фіскальних, комунальних служб відбулася чергова зустріч з представниками бельгійської компанії HІМА, яка розглядає можливість створення у Тернополі підприємства з виробництва меблів. Початково йде мова про 50 робочих місць, на перспективу – до 300.

Також під час Форуму плануємо укласти угоду про співпрацю з Тауразьким повітом республіки Литва, це значно полегшить зв’язки між підприємствами. Великі сподівання на ділові контакти, які традиційно зав’язуються під час таких заходів.

Чи можна вести мову про результати попередніх форумів?

Загалом важко конкретно все відстежити. Але, для прикладу, ми маємо позитивне сальдо у зовнішній торгівлі і зростання надходжень від експорту: в січні – на 6%, в січні-лютому – на 0,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це на фоні втрати російських ринків. Загальнодержавний показник по експорту впав за цей період на 21,3%, а на Тернопільщині – ріст. Це є результатом Форуму? Ми вважаємо, що значною мірою – так. У нас капітальні інвестиції зросли на 15%. Це результат Форуму? Думаю, що так. Зросла кількість туристів. Бачимо, що підприємці області відкрили багато нових закордонних ринків збуту, зокрема з регіонами Близького Сходу, Африки, Азії. Важко відстежити, коли в них зав’язалися контакти, але однозначно, що проведення інвестиційного Форуму мало свій внесок в ці процеси.

На що в області зараз роблять ставку, чим Тернопільщина якісно відрізняється від інших областей України?

Насамперед ми зараз є лідерами з децентралізації, в області створено 26 об’єднаних громад. Інтерес у донорів щодо допомоги громадам великий. Іноземні держави зацікавлені в демократизації нашого суспільства і в добре економічно розвиненому сусідові. Вони розуміють, що успішні громади наблизять Україну до європейських стандартів життя. У свою чергу громади відповідально підійшли до підготовки проектів.

Маємо що показати і що запропонувати інвестору.

Розкажіть про ключові проекти, які представлятимуть під час Форуму?

Будемо представляти наш аеропорт. Було кілька пропозицій щодо подальшого майбутнього летовища, на Форумі озвучимо вже загальне бачення. Заплановано представити розроблені нами інвестпроекти щодо будівництва вітроелектричної станції, комплексу з переробки твердих побутових відходів. Є напрацювання по цукрових заводах, туристичні проекти.

На Форумі продемонструємо земельні ділянки, які ми підготували для інвесторів, виробничі приміщення. Одна з панельних дискусій буде присвячена енергоефективності.

Хочемо зосередитися на стратегії розвитку малого бізнесу. На панельній дискусії «Бізнес та влада: партнерство заради процвітання» буде презентовано розроблену за безпосередньої участі експертів програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області. Крім того буде оголошено результати конкурсу для громадських організацій на розробку Дорожніх карт розвитку малого та середнього підприємництва, оголошеному у 5 областях-учасниках програми, серед яких і Тернопільщина. Переможці отримають на реалізацію своїх заходів до 100 тис. грн від програми USAID ЛЕВ. За ці кошти буде реалізовано практичні заходи із розвитку бізнесу у громадах Тернопільщини.

Чи буде на Форумі щось таке, чого не робилося раніше?

Цьогоріч ми вирішили представити успішні інвестиційні проекти, реалізовані на Тернопільщині. Насамперед, «СЕ Борднетце» – найуспішніший інвестор.

Про свій досвід розкажуть і внутрішні інвестори, які є своєрідними візитками нашої області в Україні та за кордоном.

Також представлятимемо проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В його рамках з 2009 року ми залучили більше 30 млн грн міжнародної допомоги, цього року плануємо отримати ще 15 млн грн.

Зокрема, громада Шумська отримала цьогоріч від проекту 20 тис. доларів США на відкриття ЦНАПу. Це буде перший ЦНАП на Тернопільщині, де запровадять цілковитий електронний документообіг між суб’єктами надання послуг і ЦНАПом. Людина приходитиме в ЦНАП, її папери одразу відсканують і відправлять надавачу послуги, який може бути десь в іншому районі чи в обласному центрі. Звідти вже виготовлену на основі отриманих документів довідку оперативно пересилають в ЦНАП.

Дана програма суттєво скоротить терміни отримання необхідних довідок чи документів, будуть віддалені робочі місця. На перспективу розраховуємо, що аналогічні ЦНАПи працюватимуть в усіх громадах. Якщо вдасться отримати від донорів кошти на дану програму, то на цілковитий електронний документообіг ЦНАПи області можуть перейти до кінця року.

Працюємо з донорами над створенням Центрів підтримки бізнесу при ЦНАПах. У Центрах буде фахово підготовлена людина, яка допомагатиме бажаючим започаткувати власну справу. Бо коли приїжджають із заробітків наші земляки із значними сумами, то, як правило, приймають рішення відкрити торговельну точку. Але можна відкрити виробництво, зайнятися наданням побутових послуг. У Центрі підтримки буде людина, яка зможе підказати, що саме зараз вигідніше, в якому напрямку рухатися, які документи потрібно для відкриття того чи іншого бізнесу. Розраховуємо, що такі Центри активізують підприємницьку діяльність в об’єднаних громадах і на рівні сіл.

Андрій Вацик