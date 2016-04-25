У Тернополі затримали раніше судимого 36-річного чоловіка за чергове побиття батьків.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався учора близько 23 год.

Поліцейських викликали батьки, які повідомили, що їхній син кинув каструлею у батька, потім кружкою, після чого наніс матері удар в голову.

Коли інспектори приїхали за вказаною адресою, дебошир з місця події втік.

Як розповіли батьки, син вже був судимий за аналогічний випадок, однак з місця позбавлення волі його випустили на два роки раніше за зразкову поведінку.

Коли він повернувся з ув’язнення, неодноразово погрожував батькам, а ще – розправитися з 5-річним племінником.

Через деякий час патрульні затримали чоловіка на вул. Живова і доправили його у міськвідділ поліції, де склали протокол про адміністративне правопорушення за насильство в сім’ї.