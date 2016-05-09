Ветеран Другої світової війни з Тернополя Станіслав Гжебелко відзначив 100-річний ювілей

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, з цієї нагоди чоловіка привітали представники влади.

Станіслав Гжебелко народився 8 травня 1916 року. Коли почалася війна, пішов на фронт. Брав участь в боях у Білорусі та на Кавказі, де був поранений. Отримав численні бойові нагороди за бездоганну військову службу, за участь в бойових діях у Другій світовій війні.

Після закінчення війни брав активну участь у відбудові Тернополя.

Станіслав Гжебелко працював у народному господарстві, неодноразово був нагороджений за сумлінну працю.