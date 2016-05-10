На Тернопільщині блискавка спричинила пожежу житлового будинку

13:02, 10 травня 2016
Тернопіль
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У Тернопільській області розряд блискавки став причиною пожежі житлового будинку.

Пожежу ліквідував черговий караул пожежно-рятувальної частини

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася 9 травня у селі Кордишів Шумського району.

Розряд влучив у покрівлю будинку. Як наслідок, вогнем було пошкоджено приблизно 8 квадратних метрів покрівлі.

Пожежу ліквідував черговий караул пожежно-рятувальної частини, який прибув на виклик.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

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