Мешканці Тернопільщини у 2016 році сплатили майже 39 мільйонів гривень військового збору
З початку 2016 року року від платників податків Тернопільщини надійшло до бюджету 38,7 мільйонів гривень військового збору.
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, ця сума більша від прогнозованої на 3,2 млн. грн.
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Порівняно з минулорічним показником внесок мешканців області в обороноздатність країни зріс на 6,8 млн. грн або на 21,3%.
Як повідомляв УНІАН, військовий збір справляється у розмірі 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи в Україні та закордоном, а також нерезиденти з доходами, отриманими в Україні, та податкові агенти.
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