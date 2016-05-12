На Тернопільщині у квітні найбільше подорожчали свинина і макарони, подешевшали – сало та овочі

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у квітні в порівнянні з березнем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%.

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При цьому сало подешевшало на 8,2%, яйця – на 7,6%, овочі – на 6,0%, цукор – на 2,5%, молоко – на 1,9%, фрукти – на 1,1%, риба – на 0,7%, хліб – на 0,6%, сир – на 0,4%.

Водночас на 5,2% подорожчала свинина, на 2,8% – макаронні вироби, на 1,5% – соняшникова олія, на 1,3% – масло, на 0,3% – кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, у т.ч. на алкогольні напої – на 2%, тютюнові вироби – на 0,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 1%, у т.ч. одяг – на 1,2%, взуття – на 0,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,9%, при цьому фармацевтична продукція подорожчала на 2,8%, медичні прилади та обладнання – на 2,6%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 25,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на природний газ на 52,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9% пов’язане з подорожчанням палива та мастил на 5,6%, перевезень залізничним транспортом – на 2,9% та купівлею транспортних засобів – на 2,6%.

Зростання тарифів у сфері зв’язку на 0,6% відбулося за рахунок підвищення абонентної плати за користування телефоном на 4,3%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 5,4%.