Голова Тернопільської ОДА звинуватив податкову поліцію у затягуванні кримінальних справ щодо підприємців

Як передає кореспондент УНІАН, свої закиди він озвучив сьогодні під час засідання колегії ОДА.

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«У мене є зауваження до роботи податкової поліції. Відкриття кримінальних справ, які тривають по 8 місяців, для мене як голови облдержадміністрації, є неприпустимим. Винен – 3 місяці і садіть в тюрму, винен – 3 місяці і штраф. А справи, які тягнуться 8-9 місяців, чітко свідчать, що є намагання витягнути з бізнесу собі в кишеню», – сказав Барна.

Він повідомив, що дана проблему буде обговорено на засідання інвестиційної ради, створеної нещодавно при облдержадміністрації. На ній у присутності представників бізнесу та правоохоронних органів керівництво області хоче почути пояснення від фіскалів.

«Заслухаємо представників податкової поліції, нехай пояснять, чому по окремих підприємствах кримінальні справи тривають по 8 місяців. Розумію, що хтось чужий і йому Тернопільщина не болить. А мені болить, бо я звідси родом. Легше всього – знищити. А ми потім дивуємося, чому відбувається відтік капіталу, чому великий бізнес реєструється в інших областях або тривалий час не розмитнювався на Тернопільщині», – сказав Барна.