На Тернопільщині внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє травмовано
11:51, 26 травня 2016Тернопіль
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Внаслідок ДТП пасажир легковика, жителька села Бережанка 1948 року народження, загинула на місці.
Двоє інших пасажирів з травмами госпіталізували до лікарні / kyivobl.mns.gov.ua
На Тернопільщині внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє травмовано
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора в Борщові.
За попередньою інформацією, водій автомобіля "Део-Ланос" на перехресті вулиць С.Бандери-Промислова не пропустив вантажівку "ДАФ" та зіткнувся з нею.
Внаслідок автопригоди пасажир легківки, жителька села Бережанка 1948 року народження, загинула на місці події. Двоє інших пасажирів з травмами госпіталізували до лікарні.
У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.
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