На Тернопільщині внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє травмовано

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора в Борщові.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Део-Ланос" на перехресті вулиць С.Бандери-Промислова не пропустив вантажівку "ДАФ" та зіткнувся з нею.

Внаслідок автопригоди пасажир легківки, жителька села Бережанка 1948 року народження, загинула на місці події. Двоє інших пасажирів з травмами госпіталізували до лікарні.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.