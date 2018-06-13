У Тернополі відкрили самобутній музей, експонатами якого можна… кататися і мандрувати (фото)

Нині дані авта є родзинкою експозиції музею ретро-автомобілів, який відтепер функціонує в обласному центрі.

Загалом у музеї можна побачити 25 одиниць техніки минулого: як автомобілі, так і мотоцикли. Що цікаво, експонати не є статичними. Періодично раритети з колекції місцевого бізнесмена Тараса Демкури беруть участь у фестивалях в інших містах. При бажанні даними автомобілями може проїхатися кожен охочий.

"Ми вирішили започаткувати кілька туристичних маршрутів замками Тернопільщини. І щоб туристам було ще цікавіше відвідувати старовинні пам’ятки, дістатися до них можна буде на ретро-автомобілях", – розповів про свій задум ініціатор створення музею.

Свою колекцію Тарас Демкура збирав 20 років. Найбільше він гордиться "Майбахом" 1939 року випуску із ставки Гітлера "Вервольф", що діяла у Вінницькій області під час Другої світової війни.

"Цієї моделі залишилося лише кілька екземплярів в Європі. Дивом автомобіль не опинився на металобрухті. Він стояв в гаражі одного з жителів Вінничини. Коли дідусь помер, його онуки вирішили позбутися усього залізяччя. Пощастило, що за різаком для порізки металу вони звернулися до реставраторів. Ті вже запропонували продати раритетне авто", – розповів Тарас Демкура про те, як "Майбах" опинився в Тернополі.

Родзинкою колекції є також "Ягуар XJ6" 1970 року випуску, який обслуговував свого часу президента США Річарда Ніксона. Свого часу це авто отримав у подарунок Генсекретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв, який передарував його Володимиру Щербицькому, той – керівнику КГБ. Далі авто опинилося в голови колгоспу з Борщівського району, а згодом – у фермера з Ланівців. В останнього раритет і викупив Тарас Демкура. Зараз автомобіль ще дореставровують.

З найстаріших моделей, представлених у музеї, – "Опель Капітан" 1933 року випуску, БМВ 1934 року, "Опель Супер 6" 1937-го. Тарас Демкура придбав їх на Черкащині у реставратора, який планував ці автомобілі продати за кордон.

А ось найдовшим є самобутній позашляховик ЗАЗ "Хаммер 6Х6", який прозвали "сороканіжкою". Він зроблений із шести "горбатих" "Запорожців".

Окрім діючих автомобілів та мотоциклів, на виставці можна оглянути іграшкові моделі ретро–автомобілів з різних країн світу. Ці експонати найбільше приваблюють дітей. Загалом Тарас Демкура зібрав 500 таких мінімоделей і продовжує їх колекціонувати.

А ось колекція діючих автомобілів невдовзі поповниться довоєнним автомобілем ГАЗ-АА, який прийнято називати "полуторкою". Він стане першою вантажівкою у колекції музею.