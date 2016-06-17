В Тернопільській області у травні найбільше подорожчали фрукти та риба, подешевшали - овочі та молоко. 

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у травні в порівнянні з квітнем 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%.

При цьому овочі подешевшали на 8,8%, молоко – на 2,6%, макаронні вироби – на 0,7%, масло – на 0,6%.

Читайте такожНа Тернопільщині у квітні найбільше подорожчали свинина і макарони, подешевшали – сало та овочі

Водночас на 4,8% подорожчали фрукти, на 2,7% – риба, на 1,7% – яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,9%, у т.ч. на алкогольні напої – на 4,3%, тютюнові вироби – на 2,1%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 2,4% головним чином за рахунок зниження тарифів на природний газ на 4,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,6%, при цьому фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання подорожчали на 1,9%, амбулаторні послуги – на 1,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,5% пов’язано з подорожчанням палива та мастил на 6,4%. Разом з тим подешевшали перевезення залізничним пасажирським транспортом на 5,9%.

З початку року індекс споживчих цін зріс на 5,6%.