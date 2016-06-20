На Тернопільщині в ДТП загинули двоє осіб, шістьох травмовано (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася поблизу села Тютьків на автодорозі «Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ». За попередніми даними, 63-річний тернополянин, водій автомобіля «Рено Кенго» під час проїзду нерегульованого перехрестя, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі водієві мікроавтобуса «Мерседес».

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В результаті зіткнення водій «Рено Кенго» та його 83-річна пасажирка загинули на місці пригоди.

Ще двоє пасажирів цього автомобіля, а також чотирьох пасажирів з «Мерседеса» госпіталізовано з переломами, забоями, травмами голови та хребта.

Механічних пошкоджень у ДТП зазнав ще автомобіль «Фольксваген», який був припаркований поруч.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).