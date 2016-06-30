На Тернопільщині заборгованість із зарплати станом на 1 червня зменшилась на 35% до 5,5 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив директор департаменту соціального захисту Вадим Боярський.

Зокрема, на 2 державних підприємствах заборгованість зменшилась на 3 млн грн або на 55,6%, на 1 комунальному підприємстві – на 319,5 тис. грн (5,8 %), на 9 підприємствах іншої форми власності – на 2,118 млн грн (38,6 %).

На економічно активних підприємствах заборгованість із заробітної плати становила 3,6 млн грн, що на 44,7 % менше у порівнянні до попереднього періоду.

Водночас Боярський зауважив, що залишається невирішене питання основних боржників, зокрема ДП "Санаторій "Збруч" (заборгованість 1,592 млн грн).

«На майно та рахунки підприємства накладено арешт, розглядається можливість передачі санаторію на баланс Тернpопільської облдержадміністрації. Тернопільське державне науково-технічне підприємство "Промінь" заборгувало 1,458 млн грн. Причиною утворення та зростання боргів є відсутність замовлення для забезпечення ефективної та стабільної роботи підприємства», – зазначив директор департаменту соціального захисту.

За його даними, на підприємствах-банкрутах заборгованість із заробітної плати склала 1,727 млн грн, зменшившись на 9,3 %.

Зокрема, заборгованість із заробітної плати підприємства ВАТ "Тернопільське об’єднання "Текстерно" склало 1,238 млн грн.