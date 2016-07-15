Поліція розшукує шахрая, який викрав у мешканця Тернополя мобільний телефон

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 24-річний житель Тернополя на одному з сайтів розмістив оголошення про продаж мобільного. Через деякий час йому зателефонував невідомий чоловік і сказав, що готовий придбати телефон.

Продавець та покупець домовилися про зустріч під час якої чоловік запевнив, що купує телефон, а кошти за нього тернополянину надійдуть на картку. Смс-повідомлення дійсно підтвердило, що 4,5 тис. грн перераховані.

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Та коли тернополянин пішов знімати готівку, виявив, що жодного поступлення коштів не було.

За даними правоохоронців, шахраї, відіславши кошти, одразу відміняють операцію. Відтак кошти на рахунок не надходять.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.