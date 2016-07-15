Цьогоріч для паломників у Зарваниці облаштують додаткову автостоянку

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, працівники філії «Теребовлянський райавтодор» провели розгортання щебеню та його втрамбування у верхній шар грунту на виділеній під стоянку земельній ділянці.

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Також силами філії проводиться обкошування придорожніх смуг основної дороги, що веде на Зарваницю зі сторони Теребовлі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні понад 1 тис. паломників вирушила колоною з Тернополя на Міжнаціональну прощу в Зарваницю.

Проща відбудеться 16-17 липня.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить близько 100 тис. паломників.