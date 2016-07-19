У Тернополі патрульні виявили таксиста у стані наркотичного сп’яніння

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції, водій здійснив зупинку ближче 10 м до пішохідного переходу, чим і привернув увагу патрульних.

Коли полісмени підійшли до водія, то побачили, що той дуже дивно поводиться. Усі ознаки вказували на те, що він знаходиться у стані наркотичного сп’яніння.

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Інспектори запропонували йому пройти обстеження на місці або проїхати у найближчий медичний заклад, проте водій навідріз відмовився у присутності двох свідків. Цим автоматично визнав свою вину.

Щодо нього склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння). Оскільки таксист також не мав при собі посвідчення водія, патрульні винесли постанову за ст. 126 ч.1 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом).